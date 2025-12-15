В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка, посвященная 900-летию со дня рождения Мемара Аджеми Нахчивани

Сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась церемония открытия выставки по случаю 900-летия со дня рождения Мемара Аджеми Нахчивани, которая включена в юбилейную программу ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

Выставка была организована при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.