В штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка, посвященная 900-летию со дня рождения Мемара Аджеми Нахчивани - ФОТО
Сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась церемония открытия выставки по случаю 900-летия со дня рождения Мемара Аджеми Нахчивани, которая включена в юбилейную программу ЮНЕСКО.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную комиссию Азербайджана по делам ЮНЕСКО.
Выставка была организована при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.
