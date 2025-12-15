Экскаватор опустили в тоннель станции метро "28 Мая"

У станции метро "28 Мая" в Баку продолжаются ремонтные работы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео можно увидеть, как экскаватор опускают в тоннель станции.

