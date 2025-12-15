https://news.day.az/society/1802509.html Экскаватор опустили в тоннель станции метро "28 Мая" - ВИДЕО В одной из части станции бакинского метро "28 Мая" продолжаются ремонтные работы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Экскаватор опустили в тоннель станции метро "28 Мая" - ВИДЕО
У станции метро "28 Мая" в Баку продолжаются ремонтные работы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео можно увидеть, как экскаватор опускают в тоннель станции.
Представляем вашему вниманию данные кадры:
