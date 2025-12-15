https://news.day.az/world/1802471.html В Колумбии извергается вулкан - ВИДЕО Вулкан Пурасе в Колумбии демонстрирует повышенную сейсмическую активность, сообщает национальный геологический институт. Как передает Day.Az, наблюдаются слабые выбросы газа и периодические небольшие землетрясения в районе кратера.
В Колумбии извергается вулкан - ВИДЕО
Вулкан Пурасе в Колумбии демонстрирует повышенную сейсмическую активность, сообщает национальный геологический институт.
Как передает Day.Az, наблюдаются слабые выбросы газа и периодические небольшие землетрясения в районе кратера.
Власти усилили меры безопасности и призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность и избегать опасной зоны вокруг вулкана.
