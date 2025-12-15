В Колумбии извергается вулкан

Вулкан Пурасе в Колумбии демонстрирует повышенную сейсмическую активность, сообщает национальный геологический институт.

Как передает Day.Az, наблюдаются слабые выбросы газа и периодические небольшие землетрясения в районе кратера.

Власти усилили меры безопасности и призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность и избегать опасной зоны вокруг вулкана.