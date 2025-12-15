https://news.day.az/society/1802431.html В поселке Баладжары под жилым домом просела земля - ВИДЕО В Бинагадинском районе Баку, в поселке Баладжары, просел грунт. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел в новом жилом массиве поселка Биляджари. В результате несколько домов стали непригодными для проживания. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет. Представляем видеокадры с места происшествия:
