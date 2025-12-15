В поселке Баладжары под жилым домом просела земля

В Бинагадинском районе Баку, в поселке Баладжары, просел грунт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел в новом жилом массиве поселка Баладжари. В результате несколько домов стали непригодными для проживания.

Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.

Представляем видеокадры с места происшествия: