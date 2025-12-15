В центре Баку возникла угроза оползня

В Насиминском районе Баку на проспекте Хатаи последствия дождя, прошедшего неделю назад, до сих пор не устранены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, текущая вдоль дороги грязь создает серьезные трудности как для автомобилей, так и для пешеходов.

По словам местных жителей, потоки грязи могут привести даже к оползню, что представляет для них серьезную проблему.

В районном жилищно-коммунальном эксплуатационном объединении сообщили, что причиной сложившейся ситуации является неспособность дренажных систем полностью отводить дождевые воды.

Более подробную информацию смотрите в видеоматериале İctimai TV.