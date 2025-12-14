https://news.day.az/world/1802344.html В Турцию экстрадированы более 20 разыскиваемых преступников Задержаны и экстрадированы в Турцию 24 человека, объявленные в международный розыск по "красному бюллетеню". Как передаёт Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Он распространил информацию в соцсетях о задержании 24 человек, находившихся в международном розыске по "красному бюллетеню".
Как передаёт Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Он распространил информацию в соцсетях о задержании 24 человек, находившихся в международном розыске по "красному бюллетеню". Сообщается, что они были экстрадированы в Турцию из Грузии (19 человек), а также из Германии, Австрии, Черногории, Сербии и Греции.
Эти лица обвиняются в умышленном убийстве и мошенничестве.
