В Турцию экстрадированы более 20 разыскиваемых преступников

Задержаны и экстрадированы в Турцию 24 человека, объявленные в международный розыск по "красному бюллетеню".

Как передаёт Day.Az, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Он распространил информацию в соцсетях о задержании 24 человек, находившихся в международном розыске по "красному бюллетеню". Сообщается, что они были экстрадированы в Турцию из Грузии (19 человек), а также из Германии, Австрии, Черногории, Сербии и Греции.

Эти лица обвиняются в умышленном убийстве и мошенничестве.