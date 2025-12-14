Китайский электрокар замёрз и заблокировался на трассе

Китайский электрокар Zeekr 9X за 15 млн замёрз и заблокировался на трассе при -35 °C.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Владелец вызвал эвакуатор, но разблокировать машину не удалось из-за аккумулятора или вмешательства производителя.