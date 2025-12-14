https://news.day.az/autonews/1802305.html Китайский электрокар замёрз и заблокировался на трассе - ВИДЕО Китайский электрокар Zeekr 9X за 15 млн замёрз и заблокировался на трассе при -35 °C. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Владелец вызвал эвакуатор, но разблокировать машину не удалось из-за аккумулятора или вмешательства производителя.
Китайский электрокар замёрз и заблокировался на трассе - ВИДЕО
Китайский электрокар Zeekr 9X за 15 млн замёрз и заблокировался на трассе при -35 °C.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Владелец вызвал эвакуатор, но разблокировать машину не удалось из-за аккумулятора или вмешательства производителя.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре