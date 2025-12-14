Полиция раскрыла новые детали в деле кончины звездного актера из фильмов "Маска" и "Криминальное чтиво" в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщило издание The New York Post.

По данным источника, в квартире лишившегося жизни Питера Грина обнаружили рукописную записку, которая намекает на ирландско-американскую банду, действовавшую в 1970-х годах в районе Хеллс-Китчен. "Я по-прежнему Вести (вестсайдский парень, примечание "Ленты.ру")", - написали в послании.

На данный момент полиция расследует происшествие. Офицеры отмечают, что признаков насильственной кончины нет. Уточняется, что за день до трагедии Грин общался со своим менеджером Греггом Эдвардсом, который сообщил, что артист вел себя "совершенно нормально".