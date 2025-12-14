Азербайджан нарастил закупки золота из 22 стран - СПИСОК
В январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал золото из 22 стран в объеме 44 441 кг на сумму $4,515 млрд.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный комитет статистики.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импорта золота увеличилась на $2,4 млрд, или в 2,1 раза, а физический объем - на 17,3 тыс. кг, или в 1,6 раза.
Крупнейшими поставщиками золота в Азербайджан за отчетный период стали Австралия, Россия и Великобритания, а также США.
|
Страны
|
Объем золота (кг)
|
Стоимость золота (тысяч долларов США)
|
Казахстан
|
2556,83
|
262172,89
|
Кыргызстан
|
417,36
|
44617,82
|
Узбекистан
|
2200,91
|
246338,19
|
Россия
|
6783,68
|
656760,54
|
Соединенные Штаты Америки
|
4453,16
|
458836,39
|
Австралия
|
7104,22
|
760187,83
|
Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|
4860,9
|
481268,41
|
Бразилия
|
1021,46
|
953118,81
|
Южно-Африканская Республика
|
2526,6
|
267467,72
|
Китай
|
1186,22
|
109542,7
|
Специальный административный район Китая Гонконг
|
184,29
|
16723,14
|
Филлипины
|
278,61
|
28344,69
|
Швейцария
|
3453,45
|
396289,23
|
Канада
|
1398,88
|
132316,32
|
Мексика
|
2557,6
|
233513,81
|
Турция
|
1157,28
|
99314,6
|
Япония
|
149,89
|
15586,09
|
Зимбабве
|
12,2
|
1133,44
|
Германия
|
1062,49
|
95859,22
|
Испания
|
692,15
|
73156,09
|
Швеция
|
38,16
|
4099,74
|
Италия
|
296,48
|
31249,34
|
Румыния
|
48,12
|
4960,59
В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 2 593 кг золота, что на 425,6 кг, или на 19,6%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев прошлого года производство золота в стране составило 2 167 кг.
По состоянию на 1 ноября объем готовых золотых резервов в Азербайджане составил 69,7 кг.
Под импортом золота в страну подразумеваются полуфабрикаты золотых слитков, проволоки и профилей, а также пластины, листы, полосы или ленты толщиной более 0,15 мм без учета подложки.
