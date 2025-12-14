Азербайджан нарастил закупки золота из 22 стран

В январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал золото из 22 стран в объеме 44 441 кг на сумму $4,515 млрд.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный комитет статистики.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость импорта золота увеличилась на $2,4 млрд, или в 2,1 раза, а физический объем - на 17,3 тыс. кг, или в 1,6 раза.

Крупнейшими поставщиками золота в Азербайджан за отчетный период стали Австралия, Россия и Великобритания, а также США.

Страны Объем золота (кг) Стоимость золота (тысяч долларов США) Казахстан 2556,83 262172,89 Кыргызстан 417,36 44617,82 Узбекистан 2200,91 246338,19 Россия 6783,68 656760,54 Соединенные Штаты Америки 4453,16 458836,39 Австралия 7104,22 760187,83 Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4860,9 481268,41 Бразилия 1021,46 953118,81 Южно-Африканская Республика 2526,6 267467,72 Китай 1186,22 109542,7 Специальный административный район Китая Гонконг 184,29 16723,14 Филлипины 278,61 28344,69 Швейцария 3453,45 396289,23 Канада 1398,88 132316,32 Мексика 2557,6 233513,81 Турция 1157,28 99314,6 Япония 149,89 15586,09 Зимбабве 12,2 1133,44 Германия 1062,49 95859,22 Испания 692,15 73156,09 Швеция 38,16 4099,74 Италия 296,48 31249,34 Румыния 48,12 4960,59

В январе-октябре текущего года в Азербайджане было произведено 2 593 кг золота, что на 425,6 кг, или на 19,6%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. За 10 месяцев прошлого года производство золота в стране составило 2 167 кг.

По состоянию на 1 ноября объем готовых золотых резервов в Азербайджане составил 69,7 кг.

Под импортом золота в страну подразумеваются полуфабрикаты золотых слитков, проволоки и профилей, а также пластины, листы, полосы или ленты толщиной более 0,15 мм без учета подложки.