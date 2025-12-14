Непогода в Казахстане осложнила внутреннее авиасообщение

Национальный авиаперевозчик Казахстана - группа Air Astana информирует, что рейсы из/в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в этих городах.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт.