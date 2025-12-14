https://news.day.az/society/1802320.html Вниманию метеочувствительных людей Объявлен медицинско-метеорологический прогноз на 15 декабря. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, 15 декабря на Абшеронском полуострове ожидается дождливая и ветреная погода, которая в целом будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.
