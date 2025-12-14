Важное изменение в правилах выплаты зарплаты в Азербайджане

Согласно действующему Трудовому кодексу, ежемесячная заработная плата работников, как правило, должна выплачиваться в два этапа - в виде аванса и оставшейся части.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, на практике эта норма вызывала трудности, особенно в организациях, финансируемых из бюджета. Иными словами, в соответствии с действующим законодательством работник имел право в одностороннем порядке требовать от работодателя выплаты заработной платы два раза в месяц. Однако в новом проекте изменений данная обязательность устраняется.

В случае принятия изменений заработная плата будет выплачиваться работникам не реже одного раза в месяц. При этом, только при наличии взаимного согласия между работодателем и работником, зарплата может по-прежнему выплачиваться в два этапа.

Председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил, что на практике многие работодатели уже давно выплачивают заработную плату один раз в месяц. Несмотря на то что действующее законодательство предоставляло работнику право требовать двухразовую выплату, это нередко приводило к спорам и проблемам с отчётностью.

