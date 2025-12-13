Экспорт газа в Сирию принес Азербайджану десятки миллионов долларов

В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Сирийскую Арабскую Республику было экспортировано 153,157 млн кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 52,501 млн долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные Государственного комитета статистики Азербайджана.

Отметим, что 12 июля текущего года в рамках рабочего визита в Азербайджан переходного Президента Сирии Ахмеда аш-Шараа был подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и Правительством Сирийской Арабской Республики. Документ подписали председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир.

Согласно подписанному документу, все технические подготовительные работы для транспортировки природного газа завершены. С 2 августа текущего года начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции. На первом этапе проекта планируется ежегодная поставка в Сирию 1,2 млрд кубометров природного газа. Газ будет доставляться через турецкий город Килис на электростанции в Алеппо и Хомсе и использоваться для производства электроэнергии. В результате реализации проекта предполагается достичь объема выработки электроэнергии на уровне 1 200-1 300 мегаватт.

Добавим, что в целом в январе-октябре 2025 года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 20,649 млрд кубометров природного газа на сумму 7,418 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше в стоимостном выражении на 569,3 млн долларов США, или на 8,3%, при этом в объемном выражении показатель снизился на 690,003 млн кубометров, или на 3,2%.

В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 млн кубометров природного газа на сумму 39,151 млн долларов США. По сравнению с показателем годом ранее это меньше в стоимостном выражении на 40,2 млн долларов США, или в 2 раза, а в объемном выражении - на 243,6 млн кубометров, или на 49,1%.