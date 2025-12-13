Забавные подробности обыска в офисе недобитков в Ереване

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об обыске в логове реваншистов в Ереване.

Day.Az представляет публикацию:

"Выясняется, что цирк в виде старого компьютера был не единственным эпизодом клоунады карабахских недобитков.

СМИ сообщают, что силовики обнаружили в помещении ... запертый сейф. Естественно, он был не без усилий вскрыт. И что же там обнаружили следователи?

Активы? Документы? Секретные файлы? Золото в слитках?

Нет, только старую сохранившуюся копию первого номера реваншистской газетенки "Азат "арцах""" 90-летней давности, и свидетельство о том, что их т.н. "представительству" в Ереване были переданы в дар 3 компьютера.

Нашли же только один. Кто из них и когда спер другие два компьютера - история умалчивает.

Прекрасная у армян была "республика", а? Остались рожки да ножки: старая газета и комп".