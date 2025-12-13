Ferrari планирует достичь рекордной прибыли в ближайшие годы

Итальянская компания Ferrari планирует достичь прибыли в 9 миллиардов евро к 2030 году по сравнению с 6,7 миллиардами евро в 2024 году. К концу десятилетия компания нацелена на показатель EBITDA в 3,6 миллиарда евро. Рост будет обеспечен за счет продаж легковых автомобилей, затем гоночного подразделения и, наконец, сегмента "стиль жизни".

Как передает Day.Az со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera, генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья представил план компании о выпуске четырех новых моделей в год в период с 2026 по 2030 годы. Это позволит привлечь новых поклонников Ferrari: каждый автомобиль будет разработан с учетом уникального позиционирования.

К 2030 году модельный ряд спортивных автомобилей будет состоять на 40% из моделей с бензиновыми двигателями, на 40% из гибридных моделей и на 20% из электрических моделей. 85% составят серийные модели. Эта стратегия остается верной стратегии предыдущих лет и демонстрирует растущую лояльность среди поклонников Ferrari: сегодня их 90 тысяч.

Ferrari продолжит предлагать двигатели V6, V8 и V12 и будет разрабатывать их для использования с альтернативными видами топлива.