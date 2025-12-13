Azərbaycandakı rəsmi işsizlərin sayı açıqlandı

Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb.

Day.Az modern.az-a istinadən bildirir ki, Dövlət Statistika Komitəsində, 2025-ci il dekabr ayının 1-i vəziyyətinə 239,3 min nəfər işsiz kimi qeydiyyata alınıb.

Onların 51,5 faizini qadınlar təşkil edib. İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 494,3 manat olub.  