https://news.day.az/azerinews/1802165.html Azərbaycandakı rəsmi işsizlərin sayı açıqlandı Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb. Day.Az modern.az-a istinadən bildirir ki, Dövlət Statistika Komitəsində, 2025-ci il dekabr ayının 1-i vəziyyətinə 239,3 min nəfər işsiz kimi qeydiyyata alınıb. Onların 51,5 faizini qadınlar təşkil edib.
Azərbaycandakı rəsmi işsizlərin sayı açıqlandı
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumlarında qeydiyyata alınmış işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb.
Day.Az modern.az-a istinadən bildirir ki, Dövlət Statistika Komitəsində, 2025-ci il dekabr ayının 1-i vəziyyətinə 239,3 min nəfər işsiz kimi qeydiyyata alınıb.
Onların 51,5 faizini qadınlar təşkil edib. İşsizlikdən sığorta ödənişinin orta aylıq məbləği 494,3 manat olub.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре