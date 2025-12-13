https://news.day.az/society/1802166.html Названо официальное число безработных в Азербайджане Обнародовано число безработных, зарегистрированных в местных структурах Государственного агентства занятости Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 декабря 2025 года в качестве безработных были зарегистрированы 239,3 тыс. человек.
Отмечается, что 51,5 процента зарегистрированных безработных составляют женщины. Средний ежемесячный размер страховой выплаты по безработице составил 494,3 маната.
