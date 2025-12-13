Названо официальное число безработных в Азербайджане

Обнародовано число безработных, зарегистрированных в местных структурах Государственного агентства занятости Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, согласно данным Госкомстата, по состоянию на 1 декабря 2025 года в качестве безработных были зарегистрированы 239,3 тыс. человек.

Отмечается, что 51,5 процента зарегистрированных безработных составляют женщины. Средний ежемесячный размер страховой выплаты по безработице составил 494,3 маната.