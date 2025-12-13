https://news.day.az/society/1802184.html Отравление угарным газом в Гяндже В Гяндже зафиксирован случай отравления. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в городской больнице оказана медицинская помощь 39-летней Р. Пашаевой, родившейся в 1986 году. Женщина была доставлена с диагнозом "отравление". В настоящее время её состояние оценивается как средне-тяжёлое.
Отравление угарным газом в Гяндже
В Гяндже зафиксирован случай отравления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в городской больнице оказана медицинская помощь 39-летней Р. Пашаевой, родившейся в 1986 году. Женщина была доставлена с диагнозом "отравление". В настоящее время её состояние оценивается как средне-тяжёлое.
По информации источников, инцидент произошёл в ванной комнате квартиры пострадавшей - причиной отравления стал угарный газ.
По факту происшествия проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре