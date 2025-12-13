Отравление угарным газом в Гяндже

В Гяндже зафиксирован случай отравления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в городской больнице оказана медицинская помощь 39-летней Р. Пашаевой, родившейся в 1986 году. Женщина была доставлена с диагнозом "отравление". В настоящее время её состояние оценивается как средне-тяжёлое.

По информации источников, инцидент произошёл в ванной комнате квартиры пострадавшей - причиной отравления стал угарный газ.

По факту происшествия проводится расследование.