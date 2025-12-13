В Финляндии возбудили уголовное дело против Греты Тунберг

Полиция Финляндии возбудила уголовное дело против шведской экоактивистки Греты Тунберг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет местная газета Helsingin Sanomat (HS).

Утверждается, что Тунберг проходит по статье о противодействии стражам порядка.

"По данным HS, Тунберг подозревается в совершении правонарушения 25 июня 2024 года, когда она участвовала в демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки", - говорится в материале.