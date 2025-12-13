Эрдоган раскрыл детали встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Туркменистана, ответил на вопросы журналистов на борту самолёта.

Как сообщает Day.Az, он рассказал подробности встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая продолжалась около 1,5 часа.

Эрдоган заявил, что они положительно оценивают диалог, начатый по инициативе Трампа, и обсудили вклад, который Турция может внести в мирные усилия.

"Мы обменялись мнениями вокруг инициатив, связанных с войной и миром. Позицию Турции по этому вопросу, как и все стороны, господин Путин знает очень хорошо. После этой встречи с Путиным, даст Бог, мы также получим возможность обсудить мирный план с Президентом США Трампом. Мир не далёк, мы его видим", - отметил президент Турции.