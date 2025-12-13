Зангезурский коридор является масштабной концепцией, имеющей несколько целей.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью польскому телеканалу "TVP World".

"Зангезурский коридор - это масштабная концепция, включающая в себя транспортный маршрут, так называемый "Маршрут Трампа". У этого проекта есть несколько целей. Прежде всего он обеспечит связь основной части Азербайджана с Нахчываном, а далее - с Турцией и за ее пределами. Однако если смотреть шире, этот маршрут также соединит Армению и Азербайджан, чего не было на протяжении трех десятилетий. Кроме того, он станет одним из альтернативных путей, связывающих Азию и Европу. Это важнейшее звено в системе региональной и межконтинентальной связности, которое позволит увеличить объемы торговли между Азией и Европой в обоих направлениях.

Поскольку мы стремимся к прочному миру, обе стороны при содействии Соединенных Штатов договорились о том, что мир должен иметь ощутимое экономическое измерение и конкретный практический результат. Таким результатом и является этот экономический проект - торговый коридор. В перспективе он приведет к формированию определенной экономической взаимозависимости между Арменией и Азербайджаном, которая, на мой взгляд, может стать одной из самых надежных гарантий мира", - сказал Амирбеков.

По его словам, 2025 год войдет в историю как по-настоящему знаковый год в отношениях между Арменией и Азербайджаном и, в более широком смысле, для всего Южного Кавказа.

"После трех десятилетий конфликта, соперничества и противостояния две страны - Армения и Азербайджан - сделали выбор в пользу построения мира. Саммит, состоявшийся 8 августа в Вашингтоне, стал крайне важным моментом, когда лидеры вновь подтвердили свою приверженность прочному и необратимому миру. Мы считаем, что это лишь начало долгосрочных отношений, поскольку, как вы знаете, основная причина конфликта была устранена. Речь шла о территориальных претензиях со стороны Армении к Азербайджану. Сегодня Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет и предложил армянской стороне приступить к работе над проектом мирного соглашения. После двух с половиной лет обсуждений в марте 2025 года мы, наконец, согласовали текст этого проекта мирного договора. Важно подчеркнуть, что в ходе Вашингтонского саммита - в присутствии лидеров Азербайджана, Армении и президента Соединенных Штатов - все три страны подтвердили свою приверженность этому процессу и дополнили его важным элементом взаимной экономической выгоды. Речь идет о проекте по обеспечению связности", - отметил он.