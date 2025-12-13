Мерц уверен, что Германию нужно "модернизировать и обновить с нуля"

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна нуждается в глубокой модернизации и оздоровлении, отметив, что "эра идеологии" закончилась, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вероятно, мы поймем масштабы того, что переживаем в мире, только через много лет. Это не взлеты и падения хороших отношений. Это настоящий тектонический сдвиг в политических и экономических центрах власти в мире, и мы, немцы, европейцы, находимся в самом центре этого процесса", - заявил Мерц на партийном съезде ХСС в Мюнхене. В этом контексте канцлер ФРГ подчеркнул, что стране нужны реформы.

При этом глава правительства ФРГ утверждал, что Германию не нужно строить заново. "Но ее нужно модернизировать и обновить с нуля", - заявил Мерц, признав, что эту задачу нельзя выполнить за несколько дней или недель. И крайне важно, по его словам, вовлечь людей в этот процесс. "Более 10 лет мы отстаем", - указал канцлер. "Первыми в социальном государстве, которое перестало быть финансово жизнеспособным, страдают те, кто от него зависит", - констатировал Мерц.

В то же время он пообещал смену курса развития. "Теперь мы в нашей стране, наконец, перестанем отказываться от чего бы то ни было", - сказал канцлер, имея в виду отказ от ядерной энергетики и запланированный отказ от двигателей внутреннего сгорания. "Эра идеологии закончилась. Мы показываем, на что способны. То, что мы видели от [партии] "Зеленых", закончилось. Мы открываем окна: мы обеспечиваем, чтобы те, кто что-то изобретает, не уезжали в Америку, а могли добиться чего-то здесь для своей жизни", - утверждал Мерц.

Он выразил уверенность, что правящая коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ добьется успеха в проведении необходимых реформ. Лучшего правительства, по утверждению Мерца, "не найти".

В последние годы Германия переживает экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Члены экспертного совета правительства по экономическому развитию скорректировали в сторону понижения прогноз роста экономики ФРГ на 2025 год. Стране третий год подряд угрожает рецессия.