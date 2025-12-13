В Индии арестовали организатора мероприятия с участием Месси

Организатор мероприятия с участием футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси, которое прошло на стадионе "Солт-Лейк" в индийской Калькутте, был задержан после того, как фанаты футболиста устроили погром на мероприятии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я искренне приношу извинения Лионелю Месси, а также всем любителям спорта и его болельщикам за этот досадный инцидент", - написала в своих соцсетях министр Западной Бенгалии Мамата Банердж.

12 декабря Месси прилетел в Индию на церемонию в честь открытия 20-метровой статуи, посвященной ему. Мероприятие прошло на стадионе "Солт-Лейк", Месси следил за открытием статуи по видеосвязи, после чего в сопровождении охраны и полиции прогулялся по полю стадиона, помахав трибунам, и спустя 20 минут покинул арену.

Фанаты были недовольны такой организацией и начали громить стадион, забрасывать поле бутылками.