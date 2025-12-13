Во Франции автомобиль рухнул в бассейн

Во Франции машина протаранила стеклянную стену и упала в бассейн. Администрация назвала "настоящим чудом", что в момент удара в воде под машиной никто не оказался.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В автомобиле находились 38-летняя женщина и её 5-летняя дочь, которых смогли спасти.