https://news.day.az/world/1802185.html Во Франции автомобиль рухнул в бассейн - ВИДЕО Во Франции машина протаранила стеклянную стену и упала в бассейн. Администрация назвала "настоящим чудом", что в момент удара в воде под машиной никто не оказался. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В автомобиле находились 38-летняя женщина и её 5-летняя дочь, которых смогли спасти.
Во Франции автомобиль рухнул в бассейн - ВИДЕО
Во Франции машина протаранила стеклянную стену и упала в бассейн. Администрация назвала "настоящим чудом", что в момент удара в воде под машиной никто не оказался.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В автомобиле находились 38-летняя женщина и её 5-летняя дочь, которых смогли спасти.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре