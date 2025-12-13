https://news.day.az/world/1802155.html

Стоимость на золото поднялась

На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена одной тройской унции золота выросла на 15,3 доллара, составив 4 328,3 доллара. Как передает Day.Az, цена серебра снизилась на 2,59 доллара, составив 62,01 доллара.