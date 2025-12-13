https://news.day.az/world/1802155.html Стоимость на золото поднялась На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена одной тройской унции золота выросла на 15,3 доллара, составив 4 328,3 доллара. Как передает Day.Az, цена серебра снизилась на 2,59 доллара, составив 62,01 доллара.
Стоимость на золото поднялась
На товарной бирже COMEX в Нью-Йорке цена одной тройской унции золота выросла на 15,3 доллара, составив 4 328,3 доллара.
Как передает Day.Az, цена серебра снизилась на 2,59 доллара, составив 62,01 доллара.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре