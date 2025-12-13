Прибытие Месси в Калькутту привело к беспорядкам

Короткое появление известного футболиста Лионеля Месси на стадионе "Солт-Лейк" в Калькутте вызвало массовое недовольство болельщиков, которое переросло в беспорядки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Timesofindia, зрители, не сумевшие увидеть футболиста из-за ограниченного доступа и высокой стоимости билетов, начали бросать бутылки, ломать стулья и повреждать имущество стадиона. Для наведения порядка была привлечена группа быстрого реагирования.

Лионель Месси, находящийся в городе в рамках первой части GOAT India Tour, успел открыть свою 21-метровую статую. Войдя на стадион, он коротко поприветствовал зрителей, однако вскоре был окружен официальными лицами и организаторами, что существенно ограничило его контакт с публикой. Попытки организаторов расчистить проходы не увенчались успехом.

Из-за возникшего хаоса были сорваны два запланированных мероприятия - церемония чествования команды Западной Бенгалии, победителя Кубка Сантоша, и мастер-класс Месси для детей.