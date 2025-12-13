https://news.day.az/world/1802113.html Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей Власти Таиланда заявили о продолжении боев на камбоджийской границе. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун. "Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает.
Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей
Власти Таиланда заявили о продолжении боев на камбоджийской границе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун.
"Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу заявить об этом четко", - написал он.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.
