Расширение Пакшской атомной электростанции в Венгрии идет быстрее запланированных сроков.

Как передает Day.Az, об этом сегодня заявил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто. По его словам, ускоренные темпы работ позволили раньше начать строительство железобетонной конструкции, необходимой для первой заливки бетона. Министр подчеркнул, что проект обеспечен всеми требуемыми разрешениями, а американские и европейские санкции не препятствуют его реализации.

Сийярто отметил, что возведение двух новых энергоблоков станет важным вкладом в долгосрочную энергетическую безопасность Венгрии и сохранение политики снижения коммунальных расходов. Первая заливка бетона запланирована на 5 февраля, при этом подготовительные работы уже опережают график. В проекте активно участвуют венгерские компании, что способствует развитию национальной экономики.