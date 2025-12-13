Новые горизонты азербайджанского газа: поставки в Северную Македонию укрепляют энергобезопасность Европы

Автор: Ляман Зейналова, Trend

С 1 декабря 2025 года начались поставки азербайджанского природного газа частным и промышленным потребителям в Северной Македонии, что стало важным этапом в укреплении позиций Азербайджана на энергетическом рынке Европы. Благодаря продуктивному сотрудничеству между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями M-Gaz и CNG Systems, был реализован пилотный проект виртуальной газификации, аналогичный успешно работающему с 2024 года проекту в Болгарии. Новая инициатива не только расширяет географию экспорта азербайджанского газа, но и способствует диверсификации источников энергообеспечения стран региона и укреплению их энергетической безопасности.

Проект в Северной Македонии реализуется через поставки сжатого природного газа (CNG) промышленным и частным потребителям, не подключенным к традиционной газовой сети. SOCAR через M-Gaz обеспечивает необходимые объемы газа для компании CNG Systems, которая затем снабжает его в город Струмица, где построена соответствующая газораспределительная инфраструктура. В рамках проекта азербайджанский газ обеспечивает отопление и горячее водоснабжение в шести детских садах, восьми школах, одной больнице, ряде административных зданий муниципалитета, более чем 400 домохозяйствах и нескольких промышленных предприятиях.

Расширение азербайджанского присутствия на европейском рынке продолжается и другими инициативами. Так, 10 декабря SOCAR и венгерская компания MVM ONEnergy подписали соглашение о поставках 800 млн кубометров природного газа в Венгрию, которое вступит в силу с 1 января 2026 года. Кроме того, SOCAR начала поставки газа немецкой компании SEFE по новому 10-летнему контракту, с постепенным увеличением годового объема до 15 тераватт-часов (TWh).

Как сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, выступая 8 декабря в Братиславе с заявлениями для прессы с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини, наши богатые газовые месторождения сегодня позволяют нам экспортировать природный газ во многие страны мира.

"Число стран, приобретающих азербайджанский газ, достигло четырнадцати. Мы занимаем первое место, как страна, экспортирующая газ по трубопроводам. В результате разработки новых газовых месторождений будут получены дополнительные ресурсы, и, конечно, появится возможность поставлять еще большие объемы азербайджанского газа как в Словакию, так и в соседние с ней страны.

В настоящее время наш общий экспорт газа составляет 25 миллиардов кубометров, половина из которых транспортируется в европейские страны. Сегодня восемь стран-членов Европейского Союза обеспечивают свою энергетическую безопасность, приобретая азербайджанский газ", - сказал глава государства.

Ключевым элементом европейской стратегии диверсификации поставок является Трансадриатический газопровод (TAP), являющийся частью Южного газового коридора (ЮГК). Как отмечает представитель Европейской комиссии, TAP за последние пять лет обеспечил надежный стратегический маршрут для доставки азербайджанского газа, снизив зависимость ЕС от традиционных маршрутов, подверженных политическим и экономическим рискам. С момента ввода газопровода в конце 2020 года до ноября 2025 года через него было транспортировано около 52,7 миллиарда кубометров природного газа. Долгосрочные планы предусматривают увеличение мощности TAP на 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года, из которых 1,04 миллиарда кубометров предназначены для Италии и 0,16 миллиарда кубометров - для Албании.

В долгосрочной перспективе поддержание и расширение объемов экспорта азербайджанского газа обеспечат новые апстрим-проекты, включая разработку месторождения "Абшерон", освоение "глубинного" газа на Азери-Чыраг-Гюнешли и месторождении Умид-Бабек. Все эти инициативы создают основу для устойчивого увеличения поставок газа в страны Европы и дальнейшего укрепления роли Азербайджана как надежного и стратегически важного поставщика.

Начало поставок азербайджанского газа в Северную Македонию является наглядным примером успешного расширения экспортной географии страны и укрепления энергетической безопасности Европы. Азербайджан продолжает диверсифицировать маршруты и партнеров, обеспечивая стабильные поставки в ключевые страны ЕС и демонстрируя стратегическую надежность своих ресурсов. Реализация таких проектов подтверждают лидерство Азербайджана на европейском энергетическом рынке и создают предпосылки для дальнейшего роста экспортного потенциала страны.