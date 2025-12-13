Стало известно, как можно получить пенсию умершего

Супруг или супруга умершего лица может получить его пенсию только при достижении пенсионного возраста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил адвокат Джафар Джафарли. По его словам, помимо достижения пенсионного возраста, необходимо, чтобы у умершего было не менее 25 лет страхового стажа.

"То есть, если у скончавшегося лица имеется 25-летний страховой стаж, его супруг или супруга смогут получать пенсию после достижения пенсионного возраста. В противном случае это невозможно", - отметил адвокат.