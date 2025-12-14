В Баку прошел чемпионат Азербайджана по плаванию 2025 года

Завершился трехдневный чемпионат Азербайджана по плаванию 2025 года, проходивший в Бакинском дворце водных видов спорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсмены, представляющие различные регионы страны, соревновались в плавании вольным стилем, на спине, брассом, баттерфляем и комплексным плаванием, как в индивидуальных заплывах, так и в эстафетах.

Республиканский чемпионат играет важную роль не только в определении сильнейших пловцов, но и в выявлении новых талантов, а также в их подготовке к выступлениям на международной арене.

В рамках турнира состоялся парад спортсменов, прозвучал государственный гимн, а для болельщиков и гостей была представлена специальная развлекательная программа, включающая выступление певца Азада Шабанова.

Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гайибов поприветствовал участников и гостей соревнований и пожелал им успехов. Президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев в своем выступлении отметил значение национального чемпионата и рассказал о предстоящих проектах. По итогам финальных заплывов состоялась церемония награждения.

Медали победителям и призерам вручали министр молодежи и спорта Фарид Гайибов, президент Федерации плавания Азербайджана Заур Алиев, вице-президент Халик Йылдырымзаде, генеральный секретарь Огтай Атаев и советник федерации Рашад Абдурахманов.