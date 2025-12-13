Как Азербайджан спасся от погружения в болото крови, слез, трагедий?

Автор: Акпер Гасанов

Эдвард Лукас - известный британский журналист, публицист и эксперт по вопросам безопасности, специализирующийся на Центральной и Восточной Европе, России. Он опубликовал статью в The Times под названием "Прости, Украина, мы поступили с тобой позорно". Проставляем ее вниманию наших читателей. Я приведу некоторые отрывки этой, очень показательной статьи.

"Дорогие украинцы, нам очень жаль. Великобритания, как и другие страны Западной Европы, до сих пор любит повторять, что она "стоит с Украиной", как сказал Кир Стармер Володимиру Зеленскому в понедельник. Но теперь, когда администрация Трампа требует, чтобы Киев "в течение нескольких дней" согласился уступить территории захватчику, правда начинает выходить наружу. На самом деле мы испугались, а потом нам надоело", пишет Лукас.

Далее он указывает, что "было вдохновляюще видеть, как вы заботились о свободе, демократии, законности, суверенитете и достоинстве - вещах, которые мы воспринимаем как должное" и добавляет, что "мы поощряли вас за них бороться, а потом подвели". Потом, он констатирует, что союзники Украины оказались трусливыми. После чего, выдается поистине шокирующее своем цинизмом признание.

"Но настоящее объяснение еще позорнее. Мы устали. Когда-то вы были такими модными - с веселыми сине-желтыми флагами, фотогеничными людьми и остроумными мемами. Нам было приятно чувствовать себя благородными и смелыми, принимая ваших беженцев и везя гуманитарные конвои через Европу (Украина, как выяснилось, находится удивительно близко). Ваш приоритет теперь - выживание и самодостаточность; альтернатива - исчезновение. А мы? Эгоцентричны до самого конца. Простите нас за это", - констатирует Ж. Лукас.

Это - не все. Бывший старший директор по Европе Совета нацбезопасности США Аманда Слоут спокойно признала сенсационные факты. Об этом сообщает политолог Трита Парси. "Помните, сколько энергии было потрачено на то, чтобы заставить замолчать и дискредитировать любого, кто указывал на расширение НАТО как на ОДНУ из причин войны и на то, что если бы членство Украины в НАТО было исключено, войны можно было бы избежать/остановить? А теперь Слоут говорит в интервью, что если бы Украина выбрала нейтралитет, она "вполне могла бы" предотвратить войну и вторжение", - возмущенно указывает он.

Эти два заявления - примеры того, что происходит, когда та или иная страна идет на поводу у больших держав, которые всегда привыкли решать собственные геополитические задачи за чужой счет. За счет чужих обманутых надежд, сломанных судеб, унесенных жизней. И я прекрасно помню, как и Азербайджан пытались втянуть в аналогичную трагедию. Делалось это под благовидными рассуждениями о важности повышения размера демократии в нашей стране.

Мол, маловато ее будет как-то в Азербайджане. Мол, не соответствует Азербайджан каким-то придуманным стандартам. Придуманным теми, кто сам от них отрекается, когда это выгодно или же, наоборот, слишком хлопотно и затратно. О, голосящих на эту тему было много. Особенно - среди представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая так и канула в Лету, не исполнив своей основной функции.

На Азербайджан оказывали давление и иные ведущие страны мира. В том числе и через депутатов Европарламента, где, как потом оказалось, немало коррупционеров и просто пропагандистов, придерживающихся "двойных стандартов". Да, критиковавшие Азербайджан персонажи и страны целиком не чурались общаться лидерами карабахской хунты, которые ныне ждут объявления справедливого приговора в Бакинском военном суде.

Да, когда Азербайджан, устав терпеть провокации со стороны Армении и видя нежелание мирового сообщества содействовать торжеству международного права и резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН, решил воспользоваться 51-ой статьей Устава ООН и принялся очищать свою землю от оккупантов, все эти дамы и господа принялись истошно вопить, пытаясь оказать давление на нашу страну. Во главе которой стоит один из сильнейших политических деятелей современности - Президент Ильхам Алиев.

Он попросту проигнорировал все эти попытки давления на нашу страну. Он довел дело до справедливого, логического конца. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Не благодаря, а вопреки позиции и планам ведущих мировых держав. Которые, как показывает ситуация в Украине, в конечном итоге просто "умывают руки", принося извинения за свою "усталость", неспособность защищать декларируемые ценности.

Да, мы уже слышим, что эти ценности были всего лишь "заманухой", поверив в которую те или иные страны погружаются в болото кровавой трагедии. В которое можно попасть, но из которого очень сложно выбраться. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обо всем этом знал изначально. И именно поэтому наша страна никогда не стремилась к полноценному членству в ЕС и в НАТО, при этом не позволяя никому спекулировать вопросом демократии для вовлечения нашей страны в очередной омут обмана. Идя ко дну, в котором мы рисковали бы услышать от тех, кто нас в него вовлек, циничное: "Простите, что так получилось, но мы снова оказались слабы, трусливы, циничны и эгоистичны".