Франция стала победителем "Детского Евровидения - 2025"

Франция стала победителем конкурса песни "Детское Евровидение 2025", проходившего в Грузии.

Как сообщает Day.Az, в конкурсе приняли участие 18 стран: Албания, Азербайджан, Армения, Хорватия, Кипр, Франция, Грузия, Ирландия, Италия, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Сан-Марино, Испания и Украина.

Отметим, что Азербайджан на конкурсе представляла Ягмур Насруллаева. Она исполнила песню "Miau Miau" и заняла 15-е место.

