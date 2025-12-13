https://news.day.az/culture/1802231.html Франция стала победителем "Детского Евровидения - 2025" - ВИДЕО Франция стала победителем конкурса песни "Детское Евровидение 2025", проходившего в Грузии. Как сообщает Day.Az, в конкурсе приняли участие 18 стран: Албания, Азербайджан, Армения, Хорватия, Кипр, Франция, Грузия, Ирландия, Италия, Мальта, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Польша, Португалия, Сан-Марино, Испания и Украина.
Отметим, что Азербайджан на конкурсе представляла Ягмур Насруллаева. Она исполнила песню "Miau Miau" и заняла 15-е место.
Ранее мы сообщали, что Симонян пожелал удачи азербайджанской участнице конкурса "Детское Евровидение - 2025".
