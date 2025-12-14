Большинство немцев поддержали запрет на использование соцсетей до 16 лет

Большинство жителей Германии выступают в поддержку введения запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По его данным, 60% респондентов выступают за запрет соцсетей для лиц младше 16 лет по примеру Австралии. При этом лишь 24% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Еще 16% заявили, что им все равно или затруднились с ответом на поставленный вопрос.

Особенно высокая поддержка запрета среди сторонников партии "Зеленых" (71%), ХДС (70%) и СДПГ (69%). Избиратели "Альтернативы для Германии" и Свободной демократической партии Германии более сдержанно относятся к инициативе - за введение запрета выступают 57%. Кроме того, заметен разрыв и среди различных возрастных групп.

В частности, среди лиц старше 30 лет уверенное большинство поддерживают запрет. Среди тех, кто моложе 30 лет, ситуация иная: 40% выступают за, 37% - против, 15% - все равно. "Любой, кто выступает за запрет социальных сетей для лиц младше 16 лет, пользуется поддержкой большинства населения, даже если ему не удается убедить большинство лиц моложе 30 лет", - прокомментировал результаты руководитель INSA Херман Бинкерт. Опрос проводился с 11 по 12 декабря. В нем приняли участие 1 003 человека.

С 10 декабря в Австралии действует закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Согласно его требованиям, соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков.

В последние месяцы политики из разных партий Германии высказывались о введении возрастного ограничения для использования социальных сетей. Министр образования ФРГ Карин Прин призвала к введению такого рода запрета. Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан заявил о возможном запрете на использование соцсетей для лиц моложе 16 лет. Лидер германской партии "Зеленые" Франциска Брантнер также выступила за введение запрета на использование социальных сетей, включая Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и TikTok, для лиц младше 16 лет. Аналогичную точку зрения высказывал и премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии Даниэль Гюнтер.