Сход оползня на Филиппинах - ВИДЕО
В районе Талисай на филиппинском острове Себу произошёл сход оползня, момент которого попал на видео.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, как по дороге в опасной зоне на спортивных мотоциклах проезжают несколько человек, после чего начинается обрушение грунта.
К счастью, участники происшествия успели покинуть опасный участок.
Информации о пострадавших не поступало.
