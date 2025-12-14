Сход оползня на Филиппинах

В районе Талисай на филиппинском острове Себу произошёл сход оползня, момент которого попал на видео.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, как по дороге в опасной зоне на спортивных мотоциклах проезжают несколько человек, после чего начинается обрушение грунта.

К счастью, участники происшествия успели покинуть опасный участок.

Информации о пострадавших не поступало.