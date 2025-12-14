https://news.day.az/world/1802335.html

Сход оползня на Филиппинах - ВИДЕО

В районе Талисай на филиппинском острове Себу произошёл сход оползня, момент которого попал на видео. Как передает Day.Az, на кадрах видно, как по дороге в опасной зоне на спортивных мотоциклах проезжают несколько человек, после чего начинается обрушение грунта. К счастью, участники происшествия успели покинуть опасный участок.