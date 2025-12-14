Анкара ускорит процесс по возвращению беженцев в Сирию

Анкара планирует ускорить процесс достойного возвращения 2 млн 370 тыс. беженцев в Сирию, для чего разработан трехэтапный план.

Как передает Day.Az, об этом 14 декабря пишет ряд ведущих печатных изданий Турции.

По данным СМИ, параллельно с нормализацией ситуации в Сирии турецкие власти планируют отменить статус беженца для сирийцев, которые уже 15 лет находятся на территории страны.

Согласно публикациям, после смены власти в Дамаске Анкара не стала требовать немедленного возвращения сирийцев на родину. Резкий отток сирийцев сказался бы на рынке труда. При этом власти учли фактор продолжающегося обучения детей и молодежи из Сирии в турецких учебных заведениях.

Первый этап плана стимулирования возвращения беженцев предполагает отмену бесплатных медицинских услуг для сирийцев. Начиная с 1 января 2026 года сирийцы в статусе беженцев будут обязаны выплачивать социальные страховые взносы. В противном случае услуги системы здравоохранения для них окажутся платными.

Кроме того, с окончанием действия разрешения на соискание убежища сирийцы, как и все другие категории иностранцев, должны обращаться за получением разрешения на проживание в Турции. Для этого будет необходимо предоставить в миграционные органы свидетельство о наличии недвижимости либо договор об аренде жилья, а также трудовой договор, медицинскую страховку и выписку о наличии средств в банке. Будут учитываться также условия в домах, где проживают беженцы.

Наконец, на третьем этапе, сирийцам в качестве стимулирования возвращения на родину будет оказываться финансовая помощь. Однако эти средства будут выделяться не из бюджета Турции, а за счет фондов ООН.

Глава МИД Турции Хакан Фидан накануне заявил, что Анкара нацелена на обеспечение добровольного и достойного возвращения сирийцев на родину. "Мы никогда не применим форм давления на беженцев, какое бы количество их ни проживало в Турции", - подчеркнул министр.

Согласно официальным данным, с момента бегства Башара Асада из Сирии и по 8 декабря 2025 года из Турции в Сирию вернулось более 600 тысяч беженцев.