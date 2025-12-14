Азербайджан и Казахстан формируют устойчивую логистику Евразии.

Об этом в комментарии Day.Az сказал казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев.

"Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) в Казахстане четко выходит за рамки сугубо экономической повестки. Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул его значение в создании "бесшовной" транспортной системы Евразии и укреплении устойчивости логистики на фоне глобальной турбулентности, модернизируя инфраструктуру и участвуя в межправительственных инициативах. Такая позиция отражает стратегическую роль маршрута в диверсификации внешнеполитических связей и снижении зависимости от традиционных северных путей", - сказал он.

По его словам, глобальные потрясения, включая изменения в динамике северных и южных коридоров, стимулируют страны региона активно развивать Средний коридор как альтернативу северному маршруту через Россию.

"ТМТМ предлагает более устойчивую связь между Азией и Европой, что подтверждается ростом грузопотока и расширением его инфраструктуры на фоне неопределённости в традиционных логистических цепочках. В этом направлении усиливается и координация между Казахстаном и Азербайджаном. Стороны обсуждают производство локомотивов, модернизацию железнодорожного парка, закупки морских судов и повышение статуса ТМТМ в рамках межправительственных соглашений", - сказал Нышанбаев.

Политолог подчеркнул, что эти инициативы отражают согласованное стремление синхронизировать логистику, расширить портовые мощности и оптимизировать перевозочные потоки.

"Совместные проекты также демонстрируют прагматичный подход. Казахстан модернизирует свои транспортные узлы, Азербайджан наращивает логистические возможности, и стороны участвуют в региональных инициативах по устранению "узких мест". Такой кооперативный, экономически ориентированный формат способствует укреплению взаимовыгодных связей, которые выходят за пределы чисто экономических интересов.

Позиционирование Казахстана как ключевого транспортного узла и интеграция с инфраструктурой Азербайджана через ТМТМ усиливают трансконтинентальные потоки между Азией и Европой. Эта связка, подкрепленная постоянным ростом перевозок и стратегическими инициативами, способна существенно влиять на будущую транспортно-логистическую архитектуру Евразии, обеспечивая альтернативные и более устойчивые маршруты", - добавил Нышанбаев.

Али Гасымов