В Jaecoo рассказали о защите кроссовера J6 от когтей

У климат-контроля нового кроссовера Jaecoo J6 есть специальный режим для домашних питомцев, а обивка сидений гипоаллергенная и не боится когтей животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщается в пресс-релизе китайского автопроизводителя.

Кроме того, для питомцев предусмотрен специальных набор аксессуаров. Также новым кроссовером Jaecoo планирует привлечь любителей активного отдыха.

Сообщается, что автомобиль способен преодолевать брод глубиной 600 мм, угол въезда составляет 20°, а съезда 30°. Объем багажника можно увеличить до 1180 л, а велосипеды крепятся к платформе на крыше, которая выдержит до 75 кг.