Число погибших в результате стрельбы в Сиднее выросло

В результате стрельбы на пляже Бондаи в австралийском Сиднее погибли 12 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом журналистам в ходе брифинга сообщил премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс, трансляция велась в прямом эфире австралийского Youtube-канала APT.

"В результате стрельбы погибли 12 человек, это подтверждено", - сказал он.

Миннс отметил, что полицейские и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как теракт.