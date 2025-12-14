https://news.day.az/world/1802339.html Число погибших в результате стрельбы в Сиднее выросло В результате стрельбы на пляже Бондаи в австралийском Сиднее погибли 12 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом журналистам в ходе брифинга сообщил премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс, трансляция велась в прямом эфире австралийского Youtube-канала APT.
"В результате стрельбы погибли 12 человек, это подтверждено", - сказал он.
Миннс отметил, что полицейские и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как теракт.
