Ущербный Али Керимли, лживый Newsweek и фарс оппозиции: когда вырезка выдается за победу

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Давно хотел написать этот текст. Не из злобы и не из желания поупражняться в публицистическом остроумии, хотя и этого греха не скрою. Хотел зафиксировать момент. Поймать его, как ловят редкое насекомое в янтарь, чтобы потом никто не сказал: этого не было, вам показалось, вы преувеличиваете. Нет, это было. Это есть. И это, увы, стало нормой.

Речь об Али Керимли. Формальном председателе ПНФА. Фактическом разрушителе азербайджанского оппозиционного лагеря. Человеке, который за тридцать лет умудрился проиграть все, что только можно проиграть, и при этом остаться в роли вечного обиженного зануды, вещающего из собственной квартиры, как из подпольного скита.

Керимли давно уже не политик. Политика предполагает организацию, ответственность, умение договариваться, идти на компромиссы, держать слово, признавать ошибки и, главное, работать с реальностью, а не с фантомами в собственной голове. Али Керимли выбрал иной жанр. Он стал блогером. Квартирным. Камерным. Замкнутым в пространстве четырех стен и бесконечной ленты социальных сетей.

Каждый день одно и то же: включенная камера, мрачный взгляд, истеричная интонация человека, которому весь мир должен, и поток жалоб, обвинений, обид, апокалиптических пророчеств. Политика действия подменена политикой стенаний. Стратегия заменена истерикой. Анализ - набором лозунгов, застрявших где-то между поздним перестроечным романтизмом и провинциальным либеральным кружком начала нулевых.

Но куда страшнее не это. Страшнее то, что Али Керимли методично, с холодной настойчивостью разрушал все, к чему прикасался. Союзы, коалиции, договоренности, человеческие судьбы. Он обманывал своих союзников так же легко, как сегодня обманывает читателей американских журналов. Обещал поддержку - и сдавал. Клялся в солидарности - и исчезал в решающий момент. Использовал людей как расходный материал для собственного политического выживания.

Оппозиция в Азербайджане могла быть разной. Сильной или слабой, радикальной или умеренной, успешной или маргинальной. Но при Али Керимли она стала карикатурой на саму себя. Кружком по интересам. Сектой имени одного человека. Партией, в которой нет партийной жизни, но есть культ личности - унылый, истеричный, лишенный харизмы и будущего.

И вот этот человек, этот символ политической стагнации и интеллектуальной беспомощности, оказывается на страницах Newsweek.

Теперь о главном фарсе - о публикации в Newsweek. Я специально подчеркиваю: летней публикации. Старой. Выдохшейся. Неактуальной. Вынутой из архива, как засохший гербарий, и торжественно предъявленной публике зимой, как неоспоримое доказательство собственной значимости.

Сам факт, что ПНФА сегодня с пафосом перепечатывает летний материал американского журнала, уже является диагнозом. Это признание интеллектуального банкротства. Признание отсутствия аргументов, идей, логики, повестки. Когда нечего сказать самим, достают пожелтевшую вырезку и выдают ее за сенсацию.

Но давайте посмотрим на содержание. Newsweek с важным видом цитирует Али Керимли, который рассуждает о геополитике так, будто он не маргинальный оппозиционер без партии и влияния, а тайный советник мировых лидеров. Россия слабеет, Путин теряет влияние, Алиев все понял, Асад пал, Турция усиливается, Запад заполняет вакуум. Набор клише. Банальности уровня университетского семинара для первокурсников.

В этих рассуждениях нет ни одного факта, который не был бы очевиден без Керимли. Нет ни одной инсайдерской детали. Ни одного оригинального вывода. Это пересказ заголовков западной прессы с добавлением личной обиды и политического ресентимента.

Но главное - это обвинение Азербайджана в "полностью авторитарном управлении". Формула грубая, ленивая, рассчитанная на внешнего читателя, который не знает ни страны, ни региона, ни контекста. Newsweek охотно подхватывает эту риторику, потому что она удобна. Она проста. Она укладывается в привычную схему: есть плохая власть, есть страдающая оппозиция, есть героический диссидент.

Проблема лишь в одном: реальность сложнее. Азербайджан - не абстрактный кейс из учебника по политологии. Это страна с травматичной историей, с войнами, с утратами, с восстановлением суверенитета, с региональными угрозами и сложнейшей дипломатией. Оценивать ее через призму ущербного квартирного блогера - значит сознательно искажать картину.

Newsweek не анализирует. Он верит на слово. Он не задает неудобных вопросов. Он не интересуется, почему этот "лидер демократической оппозиции" за десятилетия так и не смог создать работающую политическую структуру. Почему все его союзники в итоге становились его врагами. Почему его партия существует лишь в виде логотипа и фейсбук-страницы.

Самый удобный миф - миф о жертве. Али Керимли эксплуатирует его виртуозно. Лишен паспорта, не может выехать, подвергается репрессиям. Все это подается как знак политической значимости. Но в истории политики лишение возможности выезда еще никогда не превращало политического аутсайдера в лидера нации.

Великие оппозиционеры создавали движения, идеи, альтернативные проекты будущего. Они работали с обществом, а не только с западными журналистами. Они рисковали, но и предлагали. У Керимли нет предложения. Есть только бесконечное "против". Против власти. Против государства. Против реальности как таковой.

И в этом трагикомическом спектакле Newsweek играет роль наивного зрителя, который аплодирует не потому, что увидел искусство, а потому что ему подсказали, где хлопать.

Публикация, которую сегодня с таким запоздалым восторгом тиражирует ПНФА, - это не удар по азербайджанской власти. Это зеркало. И в этом зеркале мы видим не режим, а оппозицию, потерявшую смысл, время и ориентиры.

Я сознательно говорю: Али Керимли - не причина, а паразитирующий симптом. Симптом вырождения политической мысли, подмены борьбы имитацией, лидерства - нарциссизмом, идеологии - истерикой. Он стал воплощением той оппозиции, которая боится не власти, а ответственности.

В любой нормальной политической системе лидер - это человек, который несет груз решений. Керимли несет груз обид. Он не ведет за собой - он тянет назад. Не объединяет - дробит. Не строит - ревниво следит, чтобы никто рядом не вырос выше его тени.

Сколько людей он политически "похоронил"? Сколько инициатив задушил в зародыше? Сколько раз предавал союзников, когда они становились слишком самостоятельными? История ПНФА - это не история борьбы, это хроника мелких интриг, внутренних чисток и хронического страха потерять монополию на оппозиционность.

Партия, в которой десятилетиями нет обновления кадров, дискуссий, - это не партия. Это кружок по интересам при одном человеке. Политический аквариум, в котором одна и та же рыба плавает по кругу и уверяет зрителей, что перед ними океан.

И вот этот человек берется рассуждать о геополитике, о балансе сил, о Путине, Асаде, Турции, Западе. Это выглядит примерно так же убедительно, как если бы человек, никогда не выходивший в море, начал читать лекции адмиралам о навигации.

Теперь - несколько слов о самом Newsweek. Когда-то это был журнал эпохи. В 1989 году он назвал азербайджанский народ "Народом года". Это был жест уважения, интереса, попытки понять сложный регион и его стремления. Но времена меняются. И вместе с ними меняется качество.

Современный Newsweek - это фабрика фейков, примитивизма, левизны и упрощений. Ему не нужны нюансы. Ему нужен увечный, но удобный нарратив. Политический нищеброд Али Керимли идеально в него вписывается: диссидент, жертва, авторитаризм, плохая власть, хороший оппозиционер. Все аккуратно разложено по полочкам, как в дешевой методичке.

Журнал не задается вопросом: почему этот "лидер демократической оппозиции" не имеет поддержки внутри страны? Почему его имя ассоциируется не с программой, а с бесконечными скандалами? Почему он интересен только тогда, когда говорит то, что хотят услышать на Западе?

Потому что Newsweek-у это неинтересно. Он не исследует - он потребляет. Он не проверяет - он цитирует. Он не думает - он ретранслирует.

И потому публикация Али Керимли - это не признание его значимости, а иллюстрация кризиса западной политической журналистики. Когда мнение одного примитивного маргинального политика выдается за голос страны. Когда сложная реальность подменяется удобным клише.

И вот теперь - кульминация фарса. Летом вышла статья. Прошло время. Мир ушел вперед. Повестка изменилась. Но ПНФА, как музей восковых фигур, торжественно вытаскивает этот текст зимой и заявляет: вот, смотрите, нас заметили.

Это уже не просто бедность аргументов. Это интеллектуальная нищета. Это признание того, что за месяцы не произошло ничего, что можно было бы предъявить обществу. Ни действий. Ни идей. Ни событий. Только архивная вырезка, поданная как свежая победа.

Политическая сила, которая живет перепечатками, - дохлая. Партия, которая гордится старым интервью, - кухонный пруссак. Лидер, который выдает это за успех, - трагикомическая фигура, грустный таперный клоун.

История беспощадна к таким персонажам. Она не помнит тех, кто кричал из квартир. Она помнит тех, кто выходил к людям. Она не сохраняет стенания. Она фиксирует поступки.

Али Керимли выбрал роль. Роль вечного обиженного. Роль блогера без аудитории. Роль человека, который путает собственный голос с голосом народа.

И потому вся эта история с Newsweek - не про Азербайджан. Не про власть. И даже не про Запад. Она про пустоту. Про отсутствие содержания. Про политический вакуум, который пытаются заполнить эхом собственных слов.

И эхо это звучит все тише.

Я смотрю на эту историю целиком - без эмоций, почти холодно, как смотрят на завершенную трагедию, где все роли уже сыграны, а актер продолжает говорить в пустой зал. История Али Керимли завершилась не сегодня и не с публикацией в Newsweek. Она завершилась тогда, когда он перепутал политику с зеркалом, а лидерство - с самолюбованием.

Он хотел быть знаменем - стал вывеской.

Хотел быть вождем - стал комментатором.

Хотел быть альтернативой - превратился в примечание под чертой.

Политика не про громкость голоса. Она про вес слов. Не про количество эфиров. Про глубину смысла. Не про жалобы. Про ответственность. Али Керимли выбрал самый легкий путь - путь вечного обвинителя. Но история не любит тех, кто всю жизнь указывает пальцем, не предлагая дороги.

Newsweek в этой истории - не судья и не арбитр. Он всего лишь декорация. Картонный фасад, на фоне которого удобно фотографироваться, когда за спиной пустота. Но декорации убирают после спектакля. А спектакль, как ни странно, уже закончился.

Азербайджан живет в реальном времени. С реальными вызовами. Реальными решениями. Реальной ответственностью. Его будущее строится не в квартирах и не в интервью западным журналам, а в конкретных действиях, институтах, стратегиях и выборе. Можно не соглашаться с властью - это нормально. Можно спорить - это полезно. Но нельзя подменять политику бредовой имитацией, а страну - собственным искалеченным эго.

Али Керимли остался в прошлом. В том самом прошлом, где оппозиция была эмоцией, а не проектом. Где крик заменял мысль. Где обида выдавалась за идеологию. Он застрял в этом времени, как муха в янтаре, и теперь удивляется, почему мир идет дальше без него.

И потому я скажу жестко, но честно: эта публикация в Newsweek - не его триумф. Это его эпитафия.

Эпитафия политике без народа.

Псевдолидерству без последователей.

Мертвой партии без будущего.

И человеку, который так и не понял, что история не слушает тех, кто говорит только о себе.

Жаль только потраченного времени - и на чтение марзма Newsweek-а, и на грустного клоуна.

Честно, жаль...