В странах Центральной Азии появится новая региональная платформа

Государства Центральной Азии намерены создать региональную платформу для координации развития местного самоуправления.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Институт политики развития Кыргызстана.

Инициатива была обсуждена на первом форуме "Местное самоуправление в Центральной Азии" с участием представителей госорганов, муниципальных ассоциаций, международных организаций и экспертного сообщества региона. Мероприятие было организовано Ассоциацией махаллей Узбекистана и Институтом политики развития Кыргызстана при поддержке программ развития Великобритании и Швейцарии.

Ключевым итогом форума стало предложение о создании Совета местного самоуправления и местного развития в Центральной Азии. Предполагается, что он станет постоянно действующей региональной платформой и объединит органы власти и местные сообщества всех пяти стран региона.

Отмечается, что деятельность платформы будет направлена на координацию обмена данными, реализацию совместных инициатив, совершенствование инвестиционных решений на местном уровне и расширение участия граждан в управлении.