Пара в Баку устроила спортивное шоу посреди свадебного торжества - ВИДЕО
В социальных сетях появились кадры с необычным событием на одной из свадеб в Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, видео быстро стало популярным и собрало тысячи просмотров.
На кадрах запечатлено, как жених и невеста прямо посреди свадебного торжества надели боксерские перчатки и выполняли элементы тренировок. Такой нестандартный номер привлек внимание многих пользователей.
Среди зрителей были как те, кто похвалил оригинальное выступление, так и те, кто посчитал его неподходящим для свадьбы. Некоторые пользователи предположили, что оба - жених и невеста - занимаются спортом.
Необычное выступление пары до сих пор активно обсуждается в соцсетях.
