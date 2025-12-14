https://news.day.az/world/1802345.html Левон Тер-Петросян возглавил Армянский национальный конгресс Первый президент Армении Левон Тер-Петросян вновь избран на должность председателя Армянского национального конгресса. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, данное решение было принято на съезде партии, состоявшемся сегодня.
