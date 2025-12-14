Стало известно имя героя, обезоружившего террориста в Сиднее

Обезоружившим одного из террористов в Сиднее оказался 43-летний Ахмед аль-Ахмед.

Как сообщает Day.Az со ссылкой австралийские СМИ, Ахмед аль-Ахмед - владелец фруктовой лавки и отец двоих детей.

По их данным, мужчина получил два огнестрельных ранения и был госпитализирован. В настоящее время он находится в больнице, ему предстоит хирургическая операция.

Как рассказал журналистам двоюродный брат пострадавшего Мустафа, аль-Ахмед не имел опыта обращения с огнестрельным оружием.

В момент инцидента он случайно оказался рядом с местом нападения, однако решил вмешаться и попытался остановить злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что в результате вооруженного нападения на пляже Бонди-Бич в Сиднее погибли 12 человек, еще 29 человек, в том числе двое сотрудников полиции, получили ранения.