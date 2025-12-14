В Баку проходит церемония открытия Дней культуры Узбекистана

В Баку проходит торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Узбекистан в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в Центре Гейдара Алиева и сопровождается насыщенной концертной программой с участием узбекских артистов и творческих коллективов. В рамках вечера будут представлены музыкальные и танцевальные номера.

Церемония открытия стала частью культурного диалога между Азербайджаном и Узбекистаном и направлена на укрепление дружественных связей и развитие гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Мероприятие собрало представителей официальных кругов, деятелей культуры, а также гостей и жителей столицы.

