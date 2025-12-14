МЧС Азербайджана продолжает работу по информированию граждан в Карабахе

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики в рамках своих полномочий продолжает работу по информированию граждан по вопросам пожарной безопасности на территории страны, в том числе на освобождённых от оккупации территориях.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

В рамках этой работы сотрудники Карабахского регионального управления Государственной службы пожарного надзора МЧС провели профилактические беседы по вопросам пожарной безопасности с гражданами, проживающими, работающими или посещающими освобождённые территории.

В ходе просветительской работы, проведенной в городе Шуша, а также в Агдамском, Физулинском, Ходжалинском и Лачинском районах гражданам, проживающим на освобождённых территориях, занятым в строительных и восстановительных работах, а также посещающим лесные, открытые и посевные участки с целью отдыха или работы, были подробно разъяснены правила пожарной безопасности.

МЧС вновь обращается к гражданам с призывом строго соблюдать требования правил пожарной безопасности на освобождённых территориях.