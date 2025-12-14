Жуткое ДТП в Гусаре

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики поступила информация о том, что на территории села Юхары Лягяр Гусарского района произошло ДТП и один гражданин оказался в беспомощном состоянии в автомобиле.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные-спасатели Гусарской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что легковой автомобиль марки "KIA", потеряв управление, упал в ущелье, и в результате аварии один гражданин оказался в беспомощном состоянии в транспортном средстве.

Пожарные-спасатели спасли и передали бригаде скорой медицинской помощи женщину, находившуюся в беспомощном состоянии в поврежденном автомобиле.

В результате ДТП 2 человека погибли, ещё 4 получили травмы различной степени тяжести.

По факту соответствующими органами проводится расследование.