Ученые определили приоритеты в исследовании Марса

Научно-исследовательское управление NASA заказало масштабное межотраслевое исследование, которое позволило определить глобальные приоритеты в изучении Марса на десятилетия вперед.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech Mail, в работе приняли участие сотни специалистов из различных научных областей, исследовательских институтов. Итогом теоретического труда стал доклад, который представили на специальном брифинге.

Комиссия выбрала 11 главных научных целей из сотен предложенных вариантов. Выполнение всех задач потребует отправки людей на Марс. При этом общей рекомендацией является широкое использование на месте новейших достижений робототехники и искусственного интеллекта. Ученые рекомендовали NASA не откладывать внедрение этих технологий в текущую работу, в том числе по изучению Луны, чтобы потом отточенные механизмы использовать на Марсе.

Первоочередной задачей является поиск следов возможной былой жизни на Марсе. Это даст ответ на фундаментальный вопрос о том, насколько пример Земли уникален и насколько высоки шансы того, что мы не одни во Вселенной. Другие приоритеты варьируются от изучения марсианского климата до оценки ресурсов, которые можно использовать на месте, а также воздействия среды на человеческий организм, растения и животных.

Решение всех 11 задач эксперты разделили на четыре исследовательские кампании, то есть четыре отдельные миссии продолжительностью от 30 до 300 сол, то есть марсианских суток, которые длиннее земных примерно на 40 минут.

Первая кампания требует комплексного изучения местности в радиусе примерно 100 километров от места высадки, выбранного исходя из соображений максимального разнообразия ландшафтов на единице площади. Здесь использование роботов и ИИ в качестве помощников экипажа необходимо.

Вторая миссия направлена на создание инфраструктуры, которая позволит проводить необходимые исследования другие работы непосредственно на марсианской платформе. Это заложит основу для будущего долгосрочного пребывания человека на Красной планете. Третья кампания подразумевает решение астробиологических задач, в том числе бурение скважины на глубину до пяти километров.

Все три проекта предполагается реализовать по трехэтапной схеме: сначала экипаж отправляется на Марс на 30 сол, затем следует доставка и размещение грузов, после чего другие люди прибывают на 300 сол.

Четвертая кампания представляет собой отправку сразу трех миссий продолжительностью 30 сол в разные точки Марса. Это даст более обширное представление о существующих там ресурсах и условиях.

Авторы отчета подчеркивают, что он отвечает на вопрос "Что?", а не "Как?" Последний зависит не от желания и возможностей ученых, а от намерений властей и стремления их вкладывать в подобные проекты те или иные средства. По мнению экспертов, все технические возможности у человечества уже есть или могут появиться в ближайшее время.