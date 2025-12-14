Азербайджан наращивает производство зеленой энергии

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Согласно последним данным, только за январь-ноябрь в Азербайджане было произведено 100 млн кВт·ч, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (+51 млн кВт·ч); солнечная энергетика: 572,5 млн кВт·ч, рост на 10,1% (+52,3 млн кВт·ч). На основе этого, с уверенностью можно сказать, что Азербайджан уверенно формирует новую энергетическую реальность, в которой возобновляемые источники энергии занимают все более значимое место. Наша страна, традиционно ассоциирующаяся с нефтью и газом, сегодня демонстрирует комплексный и прагматичный подход к энергетическому переходу. Речь идет не о символических шагах или декларациях, а о последовательной государственной стратегии, подкрепленной инвестициями, конкретными проектами и долгосрочным видением. В центре этого курса - диверсификация энергетики, укрепление устойчивости экономики и формирование экспортного потенциала "зеленой" энергии, прежде всего для европейского рынка.

Ключевым фактором, определяющим перспективы Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики, является его природный потенциал. Географическое положение, климатические условия и особенности Каспийского региона создают уникальные возможности для развития солнечной и ветровой генерации. Технический потенциал возобновляемых источников энергии на суше оценивается в десятки гигаватт, а офшорный ветровой потенциал Каспийского моря превышает 150 гигаватт. Даже экономически реализуемая часть этого потенциала многократно превышает текущие потребности страны в электроэнергии. Это означает, что Азербайджан объективно способен не только обеспечить собственный спрос за счет чистых источников, но и выйти на внешний рынок в качестве экспортера "зеленой" энергии.

Еще несколько лет назад возобновляемая энергетика в Азербайджане играла вспомогательную роль. Однако ситуация начала меняться ускоренными темпами. Рост производства электроэнергии на солнечных и ветровых станциях за последние годы стал наглядным показателем перехода от экспериментальной стадии к системному развитию. Особенно показательна динамика ветровой генерации, объемы которой в отдельные периоды удваиваются по сравнению с предыдущими годами. Солнечная энергетика также демонстрирует стабильный рост, постепенно занимая все более заметное место в энергобалансе страны.

Этот прогресс стал возможен благодаря политической воле и четко сформулированной стратегии Президента Ильхама Алиева. Глава государства неоднократно подчеркивал, что развитие зеленой энергетики остается одним из основных приоритетов. "Укрепление энергетической безопасности, диверсификация энергоснабжения и устойчивое развитие в сфере зеленой энергетики остаются сегодня одними из главных приоритетов нашей страны. Проводимая в этом направлении работа еще больше укрепляет позиции Азербайджана как надежного и ответственного партнера на глобальном энергетическом рынке", - сказал глава государства в обращении к участникам "Бакинской энергетической недели". Под руководством Президента Ильхама Алиева были заложены институциональные и правовые основы для привлечения иностранных инвестиций, внедрения современных технологий и интеграции возобновляемых источников в общую энергосистему страны.

Особое внимание уделяется привлечению международных партнеров, обладающих опытом и технологиями мирового уровня. Одним из ключевых игроков стала компания Masdar из ОАЭ, с участием которой в Азербайджане реализуются сразу несколько масштабных проектов. Речь идет о строительстве крупных солнечных электростанций в различных регионах страны, а также ветровых парков на Абшероне и в прилегающих зонах. Совокупная установленная мощность этих объектов измеряется гигаваттами, а ввод их в эксплуатацию запланирован поэтапно в ближайшие годы. Эти проекты не только увеличат долю чистой энергии в национальном балансе, но и станут важным элементом экспортной стратегии.

Значимым партнером остается и британская bp, которая, помимо традиционного нефтегазового сектора, активно расширяет свое присутствие в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане. В частности, компания участвует в реализации крупного солнечного проекта на территории Карабахского региона. Символизм этого проекта выходит далеко за рамки энергетики: освобожденные территории рассматриваются как зона "зеленого" роста, где современные технологии и экологически чистая энергия становятся основой для нового этапа развития.

Государственные цели в сфере возобновляемой энергетики сформулированы предельно четко. К 2030 году Азербайджан планирует ввести в эксплуатацию дополнительно около 6-6,5 гигаватта мощностей за счет солнечных, ветровых и гидроэнергетических объектов. Это качественно изменит структуру генерации и позволит высвободить значительные объемы природного газа, которые сегодня используются внутри страны для производства электроэнергии. Высвобождаемый газ, в свою очередь, может быть направлен на экспорт, что усиливает экономический эффект от развития "зеленой" энергетики.

Однако строительство электростанций - лишь часть задачи. Не менее важным направлением является модернизация энергетической инфраструктуры и сетей передачи. Интеграция больших объемов переменной генерации требует устойчивых и гибких сетей, современных систем управления и накопления энергии. В этом контексте Азербайджан активно сотрудничает с международными финансовыми институтами, реализуя проекты по обновлению электросетевого хозяйства и повышению его надежности. Эти меры создают условия для дальнейшего притока частных инвестиций и устойчивого роста сектора.

Отдельного внимания заслуживает экспортное измерение зеленой энергетической стратегии. Азербайджан рассматривает себя как важное звено будущего энергетического моста между Каспийским регионом и Европой. В условиях, когда Европейский союз последовательно сокращает углеродный след и ищет надежные источники чистой энергии, интерес к азербайджанскому потенциалу закономерен. Проекты по созданию "зеленых" энергетических коридоров, включая передачу электроэнергии через Южный Кавказ и Черное море, открывают принципиально новые возможности для экспорта.

В этой связи реализуется проект Black Sea Energy, который выводит экспортные амбиции Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики на качественно новый уровень. Речь идет о создании подводного энергетического кабеля по дну Черного моря, который соединит Южный Кавказ с энергосистемой Европейского союза. Азербайджан в этом проекте выступает ключевым поставщиком "зеленой" электроэнергии, опираясь на собственный растущий потенциал солнечной и ветровой генерации, а также на выгодное географическое положение. Проект Black Sea Energy рассматривается не как разовая инфраструктурная инициатива, а как стратегический энергетический коридор, способный обеспечить долгосрочные поставки чистой электроэнергии на европейские рынки. Его реализация открывает для Азербайджана прямой доступ к ЕС в сегменте "зеленой" энергетики, минуя транзитные риски и усиливая энергетическую безопасность партнеров. В условиях, когда Европа стремится диверсифицировать источники поставок и сократить зависимость от углеводородов, значение такого маршрута приобретает особую актуальность. Важно и то, что Black Sea Energy органично вписывается в общую концепцию превращения Азербайджана в региональный энергетический хаб нового типа - не только углеводородный, но и "зеленый". Этот проект дополняет существующую инфраструктуру экспорта газа и усиливает позиционирование страны как надежного и предсказуемого партнера, способного предложить Европе комплексные энергетические решения, соответствующие климатической повестке и целям декарбонизации.

Международная климатическая повестка также усиливает позиции Азербайджана. Активное участие страны в глобальных климатических инициативах и диалоге по снижению выбросов парниковых газов сформировал образ ответственного и предсказуемого партнера. Это особенно важно в условиях, когда энергетика все чаще рассматривается не только как экономический, но и как политический и экологический фактор.

В итоге "зеленая" энергетика для Азербайджана - это не отказ от традиционных ресурсов, а логичное расширение энергетической модели. Нефть и газ остаются важнейшими элементами экономики, но именно возобновляемые источники формируют задел на будущее, обеспечивая устойчивость, диверсификацию и новые экспортные возможности. Под руководством Президента Ильхама Алиева страна последовательно движется по этому пути, превращая природный потенциал и географическое положение в стратегическое преимущество.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что Азербайджан перешел к практической реализации "зеленого" потенциала. Реализуемые проекты, участие ведущих мировых компаний, амбициозные экспортные планы и системная государственная политика под руководством Президента Ильхама Алиева в этом направлении позволяют рассматривать страну как одного из будущих ключевых игроков на региональном рынке чистой энергии. В этой связи "зеленая" энергетика становится не просто отраслью, а важным элементом новой экономической и геополитической роли Азербайджана, которая, несомненно, продолжит развитие и расширение.