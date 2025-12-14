https://news.day.az/unusual/1802300.html Лентикулярное облако над вулканом Фудзи - ВИДЕО Над японским вулканом Фудзи наблюдали редкое лентикулярное облако. Эти облака образуются при обтекании ветром горных вершин и отличаются характерной линзовидной формой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Явление привлекло внимание фотографов и туристов благодаря своей необычной красоте.
Лентикулярное облако над вулканом Фудзи - ВИДЕО
Над японским вулканом Фудзи наблюдали редкое лентикулярное облако. Эти облака образуются при обтекании ветром горных вершин и отличаются характерной линзовидной формой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Явление привлекло внимание фотографов и туристов благодаря своей необычной красоте.
