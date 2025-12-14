Лентикулярное облако над вулканом Фудзи

Над японским вулканом Фудзи наблюдали редкое лентикулярное облако. Эти облака образуются при обтекании ветром горных вершин и отличаются характерной линзовидной формой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Явление привлекло внимание фотографов и туристов благодаря своей необычной красоте.